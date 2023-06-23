根據路透社今天所見一封電子郵件，短影音應用程式（App）TikTok營運長帕帕斯（V. Pappas）在為公司效力5年後將辭職。

帕帕斯在寫給員工的電郵中表示，在過渡期間，他們（They）會擔任公司的顧問角色。帕帕斯在信中使用中性代名詞They來稱呼自己。

他說：「鑑於在TikTok已取得全面成功，我終於覺得是時候往前邁進，並重新專注於自己的創業熱情了。」

TikTok母公司字節跳動執行長周受資今天在與路透社分享的致員工備忘錄中宣布，曾在迪士尼公司（Walt Disney Co）任職20年的慕加（Zenia Mucha）將加入TikTok，擔任品牌和公關長。

周受資表示，TikTok的幕僚長普瑞塞（Adam Presser）將擔任營運主管，負責監督內容、用戶營運及分銷。

由於TikTok所有權屬於中國而引起安全疑慮，在全球面臨審查。

美國國會議員上週提新法案，要保護美國用戶資料不被美國對手所使用。

上個月，蒙大拿州率先全美，禁止TikTok於州內使用，TikTok於是控告蒙大拿州。