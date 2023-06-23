大批遊客買票後，排隊進入清境農場青青草原。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

端午連假首日青青草原入園遊客5800人，農場保守預估23日入園遊客量可能破6000人。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山周邊停車場一早全都大爆滿，合歡山公路塞爆了，彷彿大型停車場。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

端午連假第2天，南投縣清境、合歡山觀光軸線湧現車潮，合歡山周邊停車場一早全都大爆滿，清境青青草原湧進2500人看綿羊秀，仁愛分局翠峰派出所長張勝華指出，武嶺停車場已滿，呼籲用路人行經武嶺地區，切記禮讓行人，而山區道路狹小，用路人千萬不要違規路邊停車，以免妨害通行。

來自南投縣埔里、花蓮縣的旅遊車潮一早湧進清境、合歡山景區，雙向都是車多，尤其是合歡山武嶺地區為了行人安全設置了紅綠燈，從鳶峰往武嶺的車流因為車流管制而大排長龍。據了解，合歡山路段個停車場爆滿，石門山經合歡山松雪樓、武嶺至昆陽路段大塞車。

清境農場副場長王仁助表示，天氣熱讓人想往清境、合歡山郊遊避暑，這次連假首日青青草原入園遊客5800人，23日不到10時就有2500人入園觀賞綿羊秀，預估今日入園遊客量破6000人，由於明、後2天住房率都破六成，加上24日有1200名選手參加「TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，呼籲遊客即早規劃遊程，避免塞在車陣中。

合歡山小風口停車場大爆滿，沿途路邊也停滿了車。（翻攝公路總局即時影像／楊靜茹南投傳真）

合歡山昆陽、武嶺的停車場也爆滿，合歡山公路沿途車多壅塞。（翻攝公路總局即時影像／楊靜茹南投傳真）

翠峰派出所指出，武嶺停車場的紅綠燈23日一早啟用，武嶺路段隘口雙線、單向管制，由於武嶺、松雪樓的停車場已滿，呼籲用路人行經相關地區，切記放慢速度、禮讓行人，遵守號誌行駛，而山區道路狹小，用路人千萬不要違規路邊停車，以免妨害通行。