國際權威性財經媒體《Institutional Investor機構投資人》公布「2023年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，台灣大於全亞洲區（不含日本）電信業總評比中，榮獲總排名第一，更是台灣唯一上榜的電信業者，共有6項指標摘冠，其中總經理林之晨拿下年度最大個人獎項「最佳執行長」第一名。

林之晨今年更直接拿下全亞洲最佳CEO，獨得第一，而財務長張家麒則拿下「最佳財務長」第一名殊榮，其他重要指標包含「最佳投資人關係」、「最佳投資人團隊」、「最佳ESG」，以及今年首度納入的「最佳董事會」皆拿下第一名佳績。另外，台灣大在「次榜單-亞洲其他區域」（不含日本、中國）評比中，亦榮獲7項指標全數第一名的肯定，不僅再度榮登電信業「最受尊崇企業」之列，更首次獲得「全明星」地位，成為電信業唯一、台灣唯二獲此殊榮的業者。

台灣大總經理林之晨獲選全亞洲區（不含日本，含中國）「最佳執行長」第一名。（台灣大提供）

林之晨表示，非常榮幸獲得《Institutional Investor機構投資人》的肯定，台灣大能獲選為全亞洲地區（不含日本，含中國）電信業第一名的佳績，是全體同仁共同努力的成績。我們持續以超5G的長線、天賦、集團綜效等思維，從客戶的問題與需求出發，設計出如好速成双、mo幣多、Disney+綁約等獨門方案，讓智慧型手機月租用戶ARPU連續24個月成長，退租率也來到公司成立以來的新低，持續建構永續成長的根基。

林之晨也透過《Institutional Investor機構投資人》的專訪，進一步分享自己的領導心得，並指出長線規劃以及訂立具體發展策略的重要性，不僅可以讓團隊更清楚自己要努力的方向，內部運作也將更有效率，團結的氛圍及士氣也會隨之提升。專訪中，林之晨也透露對區塊鏈將如何徹底翻轉人類存取與交換價值應用發展的期待。

第13屆、素有「外資圈奧斯卡」美譽的《機構投資人》雜誌，其「亞洲最佳管理團隊」評選被公認為全球投資的風向球，今年共有逾6474位基金經理人、券商分析師參與調查，評核18項產業，共計1608家上市公司及2504位專業經理人。「亞洲最佳管理團隊」評選共有兩大榜單，包含一個總榜單-全亞洲區（不含日本，含中國），3個次榜單-亞洲其他區域（不含日本，不含中國）、中小型市值企業、中國區。台灣大今年於眾多海外大型企業競爭中脫穎而出，在總榜單-全亞洲區（不含日本，含中國）、次榜單-亞洲其他區域（不含日本，不含中國），雙雙摘下電信業總排名第一。

今年台灣大在全亞洲區（不含日本，含中國）電信業總評比中，有6項指標摘冠，榮獲總排名第一的亮眼成績，亦獲選為「最受尊崇企業」，更是唯一入榜的台灣電信業者，其他二到五名分別為中國區的四間電信公司。總經理林之晨、財務長張家麒分別獲得「最佳執行長」第一名、「最佳財務長」第一名。其他重要指標包含「最佳投資人關係」、「最佳投資人團隊」、「最佳ESG」，以及今年首度納入的「最佳董事會」亦皆拿下第一名佳績。

不僅如此，台灣大在亞洲其他區域（不含日本，不含中國）次榜單評比中，7項指標全壘打拿到第一名，包含「最佳執行長」，「最佳財務長」連兩年蟬聯第一；「最佳投資人關係」、「最佳投資人團隊」、「最佳ESG」、「最佳董事會」全數拿到第一名的肯定，「最佳投資人關係人員」更是由台灣大財務、經營分析暨投資法人關係副總經理朱顯宜、經營分析處兼IR處長呂曉雯、IR副理袁婷婷包辦前3名。台灣大不僅再度榮登電信業「最受尊崇企業」之列，更首次獲得「全明星」地位，成果斐然。