「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」即將在6月30日結束，清冠一號7月1日起改為自費。中醫師表示，未來恐怕國外比台灣還容易買到清冠一號，衛福部長薛瑞元提醒，如果在國外電商平台訂購清冠一號、在台灣供貨，可能違反《藥事法》。

「台灣之光」清冠一號7月1日起改為自費，病人需由中醫師看診開立處方箋後自費使用，每盒要價約1500到1800元。薛瑞元回應，雖然清冠一號緊急使用授權（EUA）到明年，但特別預算即將到期，因此無法再提供公費使用。

薛瑞元表示，目前國內有兩家藥廠有意願申請清冠一號的正式藥證，但尚未提出臨床試驗計畫，將持續協助他們取得正式藥證；臨床試驗所需藥物，可採公費使用。

本報今天獨家報導，中醫師公會全聯會理事長詹永兆認為，由於清冠一號在國外是「健康食品」，因此不必申請正式藥證，可以在網路上販售，「光是在亞馬遜上就賣得非常好」，未來恐怕國外比台灣還容易買到。

清冠一號7月1日改為自費，國人未來可能必須到國外搶藥。對此薛瑞元回應，目前清冠一號尚未在國內取得藥證，「這個不是現在的問題」。但他提醒，如果在國外電商平台訂購清冠一號，並在台灣供貨，因為在國內屬於藥品，可能違反《藥事法》。