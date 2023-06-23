大腸直腸癌連續15年蟬聯我國10大癌症首位，且有年輕化趨勢，除與飲食習慣有關，久坐不動也是危險因子。根據衛生福利部統計，大腸直腸癌是台灣最多人罹患的癌症，平均約31分鐘就有一人被診斷為大腸直腸癌。醫師提醒，要遠離危險因子，少吃紅肉、避免久坐不動，定期做糞便潛血檢查，早期發現並治療，大腸癌是治癒率很高的癌症。

台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，大腸為ㄇ字型，大腸直腸癌依發生位置可略分為右側大腸癌（升結腸、盲腸）、左側大腸癌（降結腸、乙狀結腸）、直腸癌，症狀有些許不同。右側大腸癌以腹脹、腹痛、貧血最常見；左側大腸癌則以大便習慣改變、細便、血便為主，因阻塞關係會有腹痛表現。直腸離肛門近，最常見的症狀是出血、排便改變等，一般人容易誤認為痔瘡，因而延誤就醫。

蕭奕宗表示，罹患大腸癌有幾項危險因子要注意，包括有大腸癌或大腸瘜肉家族史、肥胖、抽菸。飲食方面，應避免油炸燒烤的烹調習慣，並減少紅肉與加工肉品的攝取，可多補充蔬果以及膳食纖維，刺激腸胃蠕動。

蕭奕宗說，「久坐不動」也是致癌危險因子。根據研究顯示，每天增加2小時坐著的時間，會讓大腸癌風險增加8％、肺癌增加6％、子宮內膜癌增加10％。蕭主任解釋，現代人工作及生活型態都偏靜態，上班坐在辦公桌前，回家坐在電視或電腦前，耗費的體力較少，久坐會讓腸道蠕動跟著變慢，增加腸道發炎機會，加上因活動不足而導致肥胖，新陳代謝變差，成為癌症的高風險族群。

此外，長時間待在室內，會減少曬太陽的頻率，人體中合成的維生素D就會缺乏，而維生素D已被證實可保護腸道、降低腸炎或腸癌發生的機率，建議上班族要抽空起身動一動，午休到戶外曬曬太陽，補充維生素D。

蕭奕宗直言，無論是否有大腸癌或大腸瘜肉家族史，建議40歲以上每年就要做糞便潛血篩檢，目前政府補助方式為50至74歲每2年免費一次糞便潛血檢查。此外，要養成良好的排便習慣，以及每周規律運動（每周3天、每次30分鐘以上、平均心跳達每分鐘130下以上），假日多從事戶外活動以紓解壓力，保持身心健康。