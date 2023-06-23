近日多家媒體都公布總統大選最新民調，民進黨主席、2024總統參選人賴清德表現較佳；此外，外界近來傳聞鴻海創辦人郭台銘有意獨立參選。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，從簡單的算數就可以得到結果，這種情況只會讓賴清德在2024大選中更輕鬆。

主持人馬千惠昨（22）日在中天節目《新聞千里馬》中詢問，稱外界有人分析，因為以現階段賴清德的領先狀況很難突破，郭台銘參選有助於藍白內部整合。對此，游盈隆斬釘截鐵回應，「只要他獨立參選，賴清德會更輕鬆，藍白的票源就會變成三個人去分，這是一個簡單的算數。」

對於藍白在2024總統選戰中競合，游盈隆也指出，只要提名登記，成為候選人，就沒有什麼合作的空間，在還沒有提名、登記產生整合，才是真正的關鍵。另游也提到侯友宜當前的困境，稱其現在深陷新北的市政裡面，「當人家柯文哲、郭台銘到金門看海，侯卻要守在新北市負責市政，賴清德當下已開始積極投入選戰，這時候侯友宜大選團隊又做了什麼事情呢？」

不過游盈隆也提到，2024總統大選有其特殊性，是3個政黨總統參選人支持度相去不遠的競爭，或許現在看到侯友宜有下滑的趨勢，但時間拖長了，賴陣營、蔡政府也可能會爆出狀況或問題。