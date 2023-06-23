現況勘查變異點。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

農地違規使用案件逐年增加，新竹市政府23日指出，內政部運用衛星影像偵測國土疑似變異點，近期再增加國土利用監測頻率，衛星變異點通報由每月1次縮短至每周1次，一旦查獲就會因違反區域計畫法，遭裁處6萬元至30萬元罰鍰，提醒地主多加留意。

市府地政處指出，興建鐵皮屋、農舍擴建、堆置廢棄物、鋪設水泥地及碎石、填土是農地常見的違規樣態，內政部運用衛星影像偵測國土疑似變異點，透過衛星比對即時將資訊提供給地方政府，再由人員至現場查證回報，並定期列管追蹤。

地政處指出，透過衛星巡航幾乎難逃監測，一旦查獲就會因違反區域計畫法，遭裁處6萬元至30萬元罰鍰，提醒地主在土地使用上須多加留意，切勿未經核准就自行施作。

此外，農地違規除了會受處罰外，還可能會因為非農業使用，而無法適用農地減免徵地價稅及土地增值稅等優惠，因此提醒地主們在土地利用前，要確認使用項目合法、程序完備，避免貪圖方便因小失大。

地政處說明，目前非都市土地違規使用案件來源，除有內政部國土利用監測通報外，也有相關機關移送及民眾檢舉，違規使用案件逐年增加，因此，非都市土地應依使用管制規定使用，若有開發、改良、變更等使用，記得先依程序向主管單位或機關提出申請，等審查通過後再施工，或先向當地區公所洽詢，避免疏於注意而受罰。

地政處表示，為提供更便捷服務，市府於新竹市幸福宜居網建置非都市土地容許使用項目一鍵查詢，市民朋友只要輸入地籍資料，就能馬上得知土地容許使用項目，減少非都市土地違規使用，歡迎民眾善加利用。