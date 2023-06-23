警方查扣到作案用手機、折疊刀、收據及工作證等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名69歲李姓老翁，日前受邀加入股票投資Line群組，群內假投顧老師、成員刻意營造獲利假象，讓李翁頗為心動陸續投入300萬元至指定帳戶，但後來發現無法出金，李翁親自到投資顧問公司地址查看，驚見早已人去樓空，才驚覺受騙上當，急忙到內湖分局文德派出所報案。

內湖分局立即成立專案小組，經檢視歹徒與李翁的對話，發現詐團持續要求他再投入更多資金，遂將計就計請李翁假意配合，與對方約定在文德路交付175萬元，然後在附近部署警力埋伏。

警方發現有兩名男子行跡可疑，待兩人面交款項時立即上前盤查逮捕，發現21歲黃姓車手是詐欺、傷害通緝犯，另名車手為20歲許姓男子。

警方在埋伏過程中，發現黃嫌十分狡猾，為避免隨身背包物品遭查獲，還事先將背包藏匿於附近汽車底下，但他不知道自己的舉動早被警方蒐證，警方逮捕黃嫌後立即帶他到藏放地點取回背包，並於背包內查扣到空白收據、識別證、工作手機及毒品等贓證物。全案訊後，依詐欺、毒品、洗錢等罪嫌移送士林地檢署偵辦。