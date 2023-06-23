民進黨總統參選人賴清德日前拋出「縮小公私立大專學雜費差距」政策，教育部隨即宣布明年2月起的112學年下學期開始，將補助私立大專學生學雜費每學期2.5萬元，民眾黨總統參選人柯文哲批評「政策買票」，遭綠營圍剿。民眾黨發言人李頂立今天回嗆，請民進黨理性討論政策，不要刻意誤導來製造階級對立。

李頂立指出，齊頭式的大撒幣，每年要花100多億元全民埋單，且齊頭式補助對於私校生面臨的高教困境及職場低薪問題治標不治本。

李頂立呼籲，請民進黨理性討論政策，不要刻意誤導來製造階級對立，柯文哲和全台灣多數的人一樣，來自平凡普通的家庭，如果民進黨刻意塑造出柯文哲的資源很好，不知民間疾苦，這個就是政治口水，不是理性的討論政策。

柯文哲日前在臉書炮轟，最廉價、最偷懶的公共政策，再一次，台灣人民見證了民主進步黨為了選舉，動用國家資源政策買票。我們也再度看到民進黨所謂改革是如何在選舉時喊得震天價響，最後空歡喜一場。

賴清德競辦發言人陳世凱表示，聰明是一種天賦，然而善良卻是一種選擇。賴清德不像柯醫師般，從小就可以沒有後顧之憂。

綠委洪申翰則批評，柯文哲是個認定弱者就該被淘汰的社會達爾文主義者，是典型傲慢與冷酷的優勢者，為鞏固優勢地區和階級，讓年輕世代被困在多層不平等結構。綠委林楚茵也說，柯文哲一句大撒幣的政治口水，淹沒辛苦青年，難怪對於高教政策，柯文哲曾說「系所畢業生沒高薪價值應縮編」這種冷血、狹隘又傲慢的話語。