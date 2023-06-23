香港城市大學張芯瑀(左)擔任文化大使。（張芯瑀提供）

再過幾周大學分科測驗就要登場，走過3年疫情，許多台灣學子又將眼光望向境外大學，與台灣一水之隔、國際化成果傲人的港校成了選項之一。

全額獎學金讓他無後顧之憂

「到香港讀書是一個偶然！」香港城市大學台生陳柏翰表示，當時港校去他的母校建中招生，他想說機會難得，就申請了2所港校，2所都被錄取，但最終選擇港城大主要是該校給了他4年全額獎學金（學費全免＋生活津貼），讓他可以不必向家裡要求經濟援助或打工。

與台灣相比，陳柏翰印象最深刻是港城大提供全英語的教學環境。除了少數語言課或歷史課使用中文授課外，其餘課程都是英文授課，讓他的英文表達能力有了相當大的進步。此外，他從同儕身上學到了很多，港城大有相當大比例的國際生，其中不少同學是他們國家前幾百分比的頂尖學生，在這樣的良性競爭環境下，讓陳柏翰學到更多東西，也增長國際觀。

最大受益是研究經驗

此外，港城大讓陳柏翰受益最大的是研究經驗。大三時他加入了港城大的太赫茲及毫米波國家重點實驗室，做應用電磁及高頻電路的專題研究。港城大在該領域的研究一直是位居全世界前幾名，陳柏翰直說自己很幸運能在實驗室跟這些優秀的學者學習，對他準備考研究所有很大幫助。

時間管理方面，陳柏翰的習慣是每學期初拿到每周課表後，就開始規劃沒有課的空檔，並提前分配預習、複習課業的時間，實驗室專題研究的時間，課外活動的時間，還要預留緩衝時段，這樣才能更方便地安排每周目標進度，並在規定的時間內督促自己完成事情，不要拖延並累積到學期末，壓縮到複習期末考的時間。

陳柏翰畢業後打算繼續攻讀研究所，今年2月他拿到了美國康乃爾大學電機博士班的錄取信，並獲得了6年的全額獎學金，暑假過後他就會前往美國開始博士班課程。

對於想前往香港讀書的台灣新生，陳柏翰建議是在能力範圍內盡量多嘗試校內外的各種事情，例如社團、學術活動，甚至是志工服務，以了解自己未來的職業志向，同時增廣人脈與國際觀。大學裡有很多校外難以獲得的學習機會，且大部分都近乎免費，只要夠主動爭取，相信無論在課業或人際關係都能有不錯的發展。

校方對非本地生，協助超出預期

香港城市大學商學院台生張芯瑀當初赴港讀書，是因為想在國際化和全英語環境下讀大學。「我認為大學除了課業外，課外活動的多元性、師生的國際化，和學校提供的資源，都是很重要的考量因素！」張芯瑀說，香港是個國際化的城市，不管是校園或日常生活中，能明顯感受到多元文化，而香港身為亞洲金融中心，也能提供她最即時的資訊與充足的工作機會。

至於為何是香港城市大學？張芯瑀說，港成大提供完善的入學獎學金制度，並保證非本地生2年的大學宿舍，學校也設立了國際事務處為國際生提供直接的溝通窗口。在美國舊金山交換後，她更感受到港城市大學對於非本地生的關心和協助是超出預期的。學校也為非本地生提供免費廣東話課程、銜接計畫以協助新生適應校園和香港的生活。港城大的商學院提供優良師資，課程兼顧理論和實作，學校地理位置生活機能方便，也提供許多就職輔導，讓她能夠有系統地規劃未來。

張芯瑀說，求學期間很踴躍參與許多校內外計畫和社團，使她的國際觀、溝通能力和規劃能力有明顯進步。她擔任過非營利組織的顧問、接近1年的志工服務經驗、AWS學生大使領導人、校內研究助理、橄欖球校隊球員、學生宿舍導師，和協助學校舉辦和推動和學術與國際化相關的活動與企劃。有了不同的實作經驗後，她更能全方位認識自己的潛力和專長。

謹慎管理時間，排定整學期日程表

此外，香港的學期很短，學期中需要謹慎地管理時間，才能兼顧學業和課外活動。張芯瑀習慣在學期初列出整學期的作業和報告截止日，並提早開始複習和寫作業。她也會預先安排整學期的日程表，並照著安排的時間完成每日工作量，「有好的時間管理能讓你有足夠的時間休息和做自己有興趣的事。」

張芯瑀說， 畢業後她應該會先工作，幾年後也有繼續攻讀的規劃。她也建議想來香港讀書的台灣學生好好運用學校提供的資源，多嘗試不同的領域和探索自己的興趣。