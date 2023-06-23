日前1名網友po文指出，熱心將路上手機撿至警局卻遭失主提告，警方23日表示，po網者於霧峰分局未有拾獲手機紀錄，積極聯繫當事人了解中。（本報資料照）

拾獲手機熱心送警局竟挨告，直嘆「社會不容許太過熱情」警方這樣說。

日前1名網友po文表示，他在路上看見1隻破損的手機，擔心有人不慎遺落，好心將手機送往警局，未料事後卻收到「毀損侵占」的被告通知書，令他大嘆「現在這個社會已經不容許你太過熱心主動」，警方23日表示，po網者於霧峰分局未有拾獲手機紀錄，積極聯繫當事人了解中。

有男網友日前在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他在路上撿到1隻「破裂破碎破損」的手機，熱心將手機送到警局，未料事後竟收到「被告通知單」，該名失主非但不知感恩，還反告他「毀損侵占」，令他直嘆「現在這個社會已經不容許你太過熱心主動」；更表示「凡是看到路上有人掉了什麼不要撿，讓東西去給來來去去的車子壓爆壓成碎片，不然會因為自己的熱心好心引來不必要的麻煩」警示民眾。

此貼文一曝光，網友紛紛湧入留言「我看到手機都一律踢水溝」、「我都略過無視」、「真的太善良好心也會惹麻煩……」、「這個世道，好人不能做」、「時代變了人也變了」、「這下真的是真心換絕情了。」等語，也有網友指出，路上看到遺失物，「1.當作沒看到2.原地打電話報警，讓警察來收，避免留下指紋，好心還被告」。

更有網友分享類似的慘痛經驗指出，有次撿到錢包拿去警察局，裡面錢跟證件都還在，遇到失主剛好在警察局報案，未料失主竟罵他，「為什麼這麼晚才送來，他都去把卡片報遺失了」，而且一直唸，令當事網友滿臉問號，「從此之後我都當作沒看到了，心很累」。

對此，轄區台中市政府警察局霧峰分局表示，經查霧峰分局近1年共受理拾獲手機700餘件，未有遺失人向拾得人提告之情事。另查po網者於霧峰分局未有拾獲手機紀錄，目前極積聯繫po網者，向po網者了解原因。