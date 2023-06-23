海峽兩岸軍事對峙日益緊張。因應大陸圍台操演，澎防部日前執行「鎮疆操演」實彈射擊，持續加強外離島守衛任務，並驗證部隊實戰化訓練成效。CNN更是特別派遣記者飛往澎湖，直擊我國「反空降」演習，更在報導指出，澎湖距離大陸不到100英里（約160公里），是台灣抵禦共軍入侵的最後一道防線。

台海最後防線！CNN直擊澎防部「鎮疆操演」，模擬共軍攻佔機場。(軍聞社提供)

台海最後防線！CNN直擊澎防部「鎮疆操演」，模擬共軍攻佔機場。(軍聞社提供)

據《青年日報》報導，陸軍澎防部鎮疆操演，以敵登陸進犯防區為想定，區分「短程防空接戰」、「灘岸火殲」、「灘岸戰鬥」及「反擊作戰」等階段，分別驗證M60A3戰車、155榴砲、120迫砲、81迫砲及各式建制武器實彈射擊效能。

凌晨時分，多數國人仍沉浸夢鄉，澎防部官兵已蓄勢待發，開始操演前的整備工作。在彈藥交付所中，陸續完成彈藥提領與鑑濾作業；「傳彈、接彈。」黑夜裡，官兵僅以微弱燈光靜肅秘密地將戰車砲彈移置砲塔室，並把握時間，針對於M60A3戰車進行檢查，用最嚴謹的態度，面對破曉時分的射擊任務。

清晨首先由120迫砲射擊照明彈，揭開射擊序曲，在「短程防空接戰」階段中，官兵操作50機槍、T74機槍實施對空射擊，製造對空攔截火網，過程中也操作雙聯裝刺針飛彈，進行模擬防空接戰。

「預備，放！」隨後，M60A3戰車、CM21裝甲車在81迫砲掩護下，快速駛進陣地，並進行灘岸戰鬥，戰車砲、40榴彈向海面射擊，密集火光聲響震耳欲聾，操演全程彈無虛發，精準命中目標區；隨後官兵發起反擊作戰，摧毀敵登陸企圖，展現軍人熱血捍衛國土的崇高價值。

在此次操演中，CNN更是特別派遣記者JimSciutto前往澎湖，直擊國軍「反空降」演習。Jim Sciutto表示，此次演習任務，假想解放軍傘兵空降佔領了馬公機場，台灣軍隊該如何盡快擊退敵軍。

而Jim Sciutto也指出，類似的軍事演習幾乎每天都會在澎湖群島進行，因為澎湖距離大陸不到100英里（約160公里），是台灣抵禦中共入侵的最後一道防線。