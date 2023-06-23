端午連假第2天，高雄捷運車廂內都是滿滿人潮。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

今年端午連假適逢疫情趨緩，許多民眾都會趁機出遊。據高捷公司統計，昨、前天捷運運量平均 15萬6558人次、輕軌平均運量2萬2699人次，較去年端午連假平均6萬5337人、6902人次明顯增加近3倍。高捷公司表示，去年受到疫情影響，搭乘大眾運輸民眾減少。今年疫情趨緩，假日人潮湧現，感到開心，預計連假第2、3天，會是人潮高峰。

今年端午連假，高雄市如駁二、西子灣等觀光勝地，或是市區大型購物中心（義大、巨蛋、夢時代、義享天地）人潮爆增，許多民眾除了開車之外，也會搭乘捷運、輕軌等公共運輸前往，捷運車廂也因為人潮湧入，擠得水泄不通。

據高捷公司最新統計，21日、22日捷運總運量分別為16萬4078人次以及14萬9039人次，平均運量15萬6558人次，而輕軌為1萬5987人、2萬9411人，平均為2萬2699人次；而去年端午連假（6月2至5日），捷運平均運量為6萬5337人次，輕軌平均6902人。相較之下，明顯成長近3倍。

對於運量明顯增加，高捷公司表示，去年受到疫情影響運量下滑，今年疫情趨緩，假日人潮湧現，感到開心，預計連假第2、3天，會是人潮高峰。