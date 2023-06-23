探索「鐵達尼號」沉船的潛水器遭遇不幸，艙內5人宣告罹難，英國富豪商人哈定便是其一，他的家屬今天發聲明向他致敬；英國政府也向罹難者家屬致上「最深切的哀悼」。

此次遇難的潛水器「泰坦號」（Titan）是由華盛頓州艾弗雷特（Everett）的海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）營運。「泰坦號」18日下潛約1小時45分鐘後就與水面失聯。

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）今天宣布，「泰坦號」在深海發生「災難性內爆」，艙內5人全數罹難，多國4天來在北大西洋的搜救行動也劃上句點。

58歲的英國航空大亨哈定（Hamish Harding）是「泰坦號」乘客之一，擁有3項金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

哈定的家屬及他的私人飛機公司Action Aviation發表聲明指出，他們「與泰坦潛水器內其他失去親人的家庭在悲痛中保持團結」。

聲明指出：「他（哈定）是獨一無二的，我們很崇拜他…無論面對何種情勢，他都是滿懷熱情的探險家，他的一生為了他的家庭、事業和下一次冒險而活。」

聲明也稱哈定是名「忠誠的丈夫和對2名兒子盡責的父親」 。

聲明提到：「他一生成就非凡，如果說我們能從這場悲劇中獲得什麼安慰，那就是我們在他做喜歡的事情時失去他。」

與哈定一起登上這艘潛水器的還有法國海洋學家暨鐵達尼號專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood），以及海洋之門探險（OceanGate Expeditions）執行長，也是這艘潛水器的駕駛人拉許（Stockton Rush）。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在社群媒體推特（Twitter）上表示哀悼，他寫道：「悲慘的消息是，泰坦號潛水器上的人員歷經國際搜索行動後證實罹難，其中包括3名英國公民…英國政府緊密支持這些受影響的家庭，並致上最深切的哀悼。」