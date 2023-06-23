黃仁勳家族關係圖。(圖/取材晉聊些五四三團隊)

輝達（Nvidia）受惠生成式AI熱潮，今年以來股價一路狂飆近200%，為讓大家更了解這位「AI教父」，資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉經實地訪查後詳繪出黃仁勳的家族圖，從中可以發現超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰是黃仁勳的外甥女，環泥董座侯博義也是他的親戚。

吳佳晉提到黃仁勳的成長背景，他9歲被父母送到美國肯塔基州寄宿學校，洗過全校廁所，十幾歲在美式家庭連鎖餐廳當服務生、端盤子洗碗，很小就學會獨立生活，青少年時期的磨練，練就黃仁勳的堅強意志力，喜歡玩電動的他，靠著一關破一關的不放棄與不斷嘗試，培養日後追求創新並勇於嘗試新事物的養分。

進一步翻開黃仁勳的家族圖，可以發現，黃仁勳跟蘇姿丰是遠房親戚的關係，黃仁勳母親羅采秀、蘇姿丰的外公羅伯沐，是台南望族羅氏大家族第二代12人當中的小么妹和老大哥，大哥小妹兩人相差18歲，按照輩份來看，儘管黃仁勳才大蘇姿丰六歲，但蘇姿丰卻要喊黃仁勳一聲表舅。

另外值得一提的是，黃、蘇這兩位從小在美國長大的小留學生，還有個家大業大的遠親：台南幫祖師爺侯雨利家族，黃仁勳媽媽羅采秀有個最親密的姊姊羅燧柳，今年91歲身體硬朗，她和兩位女兒蘇錦雯、蘇錦倩都是台南女中畢業，一脈相傳，都是讀書人，姐妹兩人都曾擔任台南女中校友會理事長，貢獻良多，其中，蘇錦倩嫁給侯雨利長孫、環球水泥董事長侯博義，侯家第四代侯智升、侯智元也都從美國麻省理工學院、哈佛學成歸國，也進入集團準備接班。

吳佳晉文末總結，從羅家第二代羅氏兄弟妹、第三代黃仁勳、第四代蘇姿丰、侯智升、侯智元等人身上，可以發現，相傳多代的豪門世家，最重視的也是學識、視野和格局，值得學習。