民眾黨主席柯文哲被挖出曾在2016年時在《台大醫訊》稱「中國要我選總統」，他昨解釋，「是因為參加雙城論壇後與人聊天談到的」，不過卻被網友發現《台大醫訊》早在雙城論壇前出版，打臉柯；對此，民進黨立委許智傑說，柯文哲跟中國大陸互動密切有3個觀察點。

許智傑提到，民眾黨學國民黨去參加追求統一的海峽論壇；寧可違反議會決議堅持辦雙城論壇；被踢爆曾經宴請官方色彩濃厚的中國大陸企業餐敘，眾多跡象都跟柯文哲自曝中國大陸要他選總統不謀而合，未來他若當總統 能否捍衛台灣主權，將是他的一大挑戰。