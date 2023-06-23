年約34歲女山友與朋友22日從南投縣信義東埔入山，她夜宿海拔2823公尺中央金礦山屋時出現嘔吐、昏睡等高山症症狀，同行友人24日清晨6時許求救，南投縣消防局獲報向消防署申請直升機執行空中救援，花蓮空勤總隊出動黑鷹直升機9時許接觸2人並成功吊掛，女山友已送往花蓮慈濟醫院救治。

南投縣消防局指出，2名山友趁端午連假攀登南二段，22日上午8時從南投縣東埔停車場登山口入山，預計25日晚間從東埔停車場下山，22日起登山，當晚夜宿2823公尺中央金礦山屋時，34歲女山友疑似高山症一直吐、昏睡，狀況都未好轉，同伴打119求救。

南投消防隊指出，清晨6時46分許獲報，確認該名女山友不斷嘔吐、昏睡，明顯是高山症症狀，玉山消防分隊人員立即整裝待命，但地面部隊抵現場約需2天，考量救援時效，立即向消防署申請直升機執行空中救援。

消防署派遣花蓮空勤總隊出動黑鷹直升機NA-713，上午9時06接觸到2名山友並吊掛成功，接著飛往花蓮德興棒球場， 接續由救護車將傷患送往花蓮慈濟醫院救治。

56歲男子跟團攀能高安東軍線首日就高山症發作，花蓮縣消防局22日一早就接獲南投縣轉報派黑鷹直升機馳援，隔天一早又有34歲女子在中央金礦山屋因高山症發作，花蓮右派直升機獲救。南投縣消防局呼籲，民眾應量力自身對山域的適應程度再上山，出門一定做好防曬、水分補充等防護，才能預防意外的風險。