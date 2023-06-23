62歲的阿德（化名）曾擔任幫派重要幹部、沾染毒品，進出監獄成家常便飯，最後一次出監他已60歲，感嘆人生不能再這樣虛度，在「財團法人利伯他茲教育基金會」協助下，他找到社區清潔員工作，人生展開新的扉頁。

阿德出生自小康家庭，8個手足中，只有他最為叛逆。國中時就輟學，雙手繡滿刺青進入幫會，因重義氣、會帶人，從小弟一路升到副會長。年輕時混跡江湖，除了傷害、恐嚇，後來阿德又沾染安非他命，就這樣進出監所十多趟，連父母親離世，都無法親自送別，手足兄姐也都刻意疏遠。

最後一次出監，阿德已經60歲了，去年某天，阿德深覺自己不能再這樣下去，應該擺脫過去跳出泥淖，他想起曾在監所上過「財團法人利伯他茲教育基金會」的課，於是拿起當初穩妥收放在皮夾內的老師名片進行聯繫與求助，經過安排，阿德來到基金會推動的「治療型社區」，尋求戒癮治療。

經過幾個月的交戰、拉扯到沈靜，已經成功脫離毒癮的阿德，漸漸了解到「工作」才是正途，於是透過社區轉介至新北就服處，在就業諮商輔導過程中，個管員發現阿德曾有清潔工作經歷，還擔任督導，就服處隨即聯繫了友善廠商，廠商也很快安排讓阿德到新北某社區擔任清潔員。阿德也從中領悟到，「潔淨自己、清掃社區、帶給大家乾淨舒適的環境，是我存在的社會價值。」

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，毒癮更生人在出監時，面對人生的十字路口常感到迷茫困惑，只要一個念頭偏差，命運就很難挽回。為協助更生受保護人就業，需要專業且經驗豐富的個管員，因此就服處與利伯他茲合作辦理「協助更生受保護人就業輔導計畫」，提供毒癮及更生朋友就業前的準備、陪同面試與開發友善職場，幫忙找工作。

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