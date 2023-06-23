台北市政府本周舉行公安會報，其中教育局報告4至5月校園安全管理績效指標，其中校園受傷人數28人引起市長蔣萬安關切，蔣萬安表示，為何受傷人數達黃燈指標，教育局表示，經統計都在幼兒園發生，推測是因教保人員忙於傳染病通報聯繫預防的工作，對於一般幼生的照顧比較沒有平時那麼周到。蔣萬安對此說法不買單，直指教育局不能只是推測，要擬定改善作為。

教育局報告績效時表示，校園活動管理是指高級中等以下公私立各級學校（含幼兒園）師生之物中毒及其他意外發生件數、受傷（送醫）人數以及死亡人數等3項指標，本期（4至5月）發生學生受傷件數計28件，對應之績效指標燈號為「黃燈」。

教育局列出因應對策，表示將函令個案學校進行檢討改善並提報策進作為。另利用會議、研習等各項宣導管道重申相關注意事項，要求各校強化校園活動管理應變知能。

蔣萬安點出受傷人數，要求教育局詳細說明28件意外的樣態，教育局表示，進一步調查皆在幼兒園發生，公立佔一半14件，非營利5件，私立9件，都是幼兒意外跌倒、絆倒受傷，推測是因本期新冠疫情還處於高峰，加上腸病毒流行警訊期，教保人員忙於傳染病通報聯繫預防的工作，對於一般幼生的照顧比較沒有平時那麼周到。

蔣萬安不滿意教育局答案，直指受傷原因只是教育局的推測，應該要實際了解原因，不只是推測，並要擬定改善作為，這一期有28件，過往沒有這樣狀況，一定要深入了解原因，找出原因擬定相關改善方案，例如增加人力等等積極作為。