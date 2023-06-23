新住民姐妹們在老師指導下，秀出自己手作的三角粽掛飾成果。（移民署北區基隆站提供／徐佑昇基隆傳真）

端午連假到來，移民署北區事務大隊基隆市服務站為了讓新住民感受不同的節慶文化，舉辦「新住民家庭教育課程」，特別邀請老師李麗雲帶領新住民手作應景的三角粽掛飾，因台灣粽與東南亞的馬來粽造型不同，除感受不同文化與祝福外，另邀基隆地院法官王福康宣導國民法官制度，達到趣味與學習的雙重效果。

基隆站表示，由於三角形的台灣粽與東南亞偏向方形的馬來粽造型不同，所以這次端午特別讓新住民姊妹們親手編製三角粽掛飾，體驗兩者不同之處，也藉由不同編織方式，與台灣家人及家鄉親友都能感受到彼此的祝福與感恩。

特別的是，課程中也邀請基隆地方法院法官王福康來宣導國民法官制度，向姊妹們說明國民法官制度已開始實施及施行的背景。

本次課程另邀請基隆地方法院法官王福康（前排講者）來宣導已施行的「國民法官」制度，讓新住民們了解國民法官的目標及相關知識。（移民署北區基隆站提供／徐佑昇基隆傳真）

王強調，透過國民法官的施行能夠改變民眾對司法遙不可及的觀感，藉由民眾不同的成長背景、生活經驗、社會通常價值、個人對法律的見解，以國民法官身分參與，讓法院的司法專業與國民法官見解互相交流，也可落實國民法官制度消弭民眾對司法觀感有落差的目標。

在國民法官宣導課程結束後，新住民們收穫滿滿。（移民署北區基隆站提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆站主任毛兆莉表示，今年端午節的多元文化課程兼具感性與知性，同時呼籲新住民及外籍移工朋友們，不要從豬瘟疫區攜帶及購買含有肉類製品來台，最高將處新台幣100萬元罰緩。

此外，為協助在台逾期停（居）留外來人口盡速平安返國，移民署自今年2月1日起至6月30日止，實施「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元及不管制禁止入國等優惠措施，相關問題可撥打免付費專線0800-024-881，或來電基隆市服務站02-24276374諮詢。