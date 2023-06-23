有些人的性格比較高傲，容易不顧慮他人想法，往往令人非常生氣，《小鐵星座》運勢專欄指出，天蠍座、獅子座、摩羯座個性過於高傲，總是讓人覺得自以為是，而且做事也不採納他人意見，往往一意孤行，因此容易遭受大家排擠。

▍天蠍座

天蠍座愛恨分明，對待信任的人恨不得把所有一切都給對方，但對待不熟的人，天蠍座有一些高冷，這樣孤僻的性格，讓人感覺不易靠近，也不會將感受表達出來城府非常深。他們個性太過於高傲，從不主動道歉，如果他們一味地只堅持自己的意見，不顧慮他人想法的話，容易遭受排擠並招惹小人。

▍獅子座

獅子座雖然熱情，但是脾氣卻非常差，讓許多朋友都無法接受。不可否認的是，獅子座非常有能力，但在職場中有時容易過於自我，對他人提出的意見甚至是不採納，往往都是一意孤行，只有等到事情結果出爐後，才會意識到自己的錯誤，總是自以為是，漸漸被他人孤立。

▍摩羯座

摩羯座有時比較矛盾，他們一方面渴望受到朋友關注，但另一方面又不願意信任別人，總是表現出高冷的模樣，不給人好臉色，鬧到最後朋友們一個個都離他們而去。他們清楚知道需要結交什麼樣的朋友，對待不喜歡的人總是愛理不理，也許這樣的區別對待，即使他們在表面上與朋友稱兄道弟，內心卻不一定把他們當真心朋友對待，久而久之將成為孤家寡人。