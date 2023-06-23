賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍日前稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」的發文，遭台灣事實查核中心認證是「不實訊息」。然而，戴瑋姍至今未對此致歉，反而在今(23)日PO出美照問「大家昨天有吃粽子嗎？」網友對此狂轟「造謠道歉了嗎？」

戴瑋姍拿某幼童尿液檢驗報告稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，但隨著質譜儀檢測結果出爐，汐止私幼及板橋私幼的多名孩童都已證實沒檢出，打臉許多綠營人士。不僅如此，法務部及衛福部「雙認證」的假訊息查核平台「台灣事實查核中心」也將戴瑋姍的貼文遮蔽，指沒事實根據。然而，戴瑋姍並未對此致歉，反稱事實查核中心是針對尿液檢驗報告解讀解釋，呼籲侯團隊趕快完成行政調查，專心照顧新北孩子的健康。

戴瑋姍今(23)日則在臉書PO出美照，並問大家「昨天有吃粽子嗎？」她提到，跑者間有個笑話，吃一個粽子要跑八公里，才能把熱量消耗完，「你這個連假要跑多遠呢～」。戴瑋姍文中對餵藥案隻字未提，引發網友不滿，並紛紛在PTT上表示「粽子不用驗看看有沒有零檢出嗎？」、「造謠道歉了嗎？」、「我有吃粽子，那妳有道歉嗎？」、「裝死技能max」、「再喊一次要零檢出啊。妳不是很會很懂？」、「戴大議座臉皮厚如城牆，佩服佩服」、「造謠翻車就裝沒事，選票就是這麼好騙」。

戴瑋姍該篇文章的留言，則充滿著「議員端午佳節愉快，這一張相片很漂亮」、「漂亮又可愛迷人」、「瑋姍好漂亮」等正面留言，因此有網友也質疑應該是有鄉民問她零檢出的事情，因此開始刪留言了。