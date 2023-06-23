前洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）離開傷心地，投奔同區競爭對手金鶯打出新氣象，逐漸站穩先發外野位置，飽受傷兵影響的洋基心裡彷彿被針刺了一般，總教練布恩（Aaron Boone）也相當後悔球隊放走希克斯。

「當事情並沒有往好的地方發展，就會不由自主地想，要是當時可以採取什麼方式去幫助他就好了。」布恩接受《紐約時報》訪問時談到希克斯，「我們把賭注押在他的天賦上，所以絕對知道他的能力，很高興看到他能做出貢獻。」

希克斯2019年簽下7年7000萬美元合約，此後成績逐漸下滑，沒有一年單季打擊率超過2成25，因此被譏笑是「薪水小偷」，向來粗暴的洋基球迷非常不客氣狂噓希克斯，球團直到今年5月，才願意把希克斯放進DFA（指定讓渡），也給了正為主力外野手穆林斯（Cedric Mullins）受傷而煩惱的金鶯機會，以大聯盟合約邀請希克斯入隊。

截至今（23）日為止，希克斯披上金鶯戰袍後，打出3成21打擊率、3轟以及高達0.995的攻擊指數，表現和先前簡直判若兩人。洋基打擊教練勞森（Dillon Lawson）說：「現在他去了別的地方，這會有些正面影響，他在這裡過得不好。很顯然在過去這段時間，在不同的環境中確實給了他幫助。」7月4日金鶯將作客洋基球場，「條紋軍」球迷會如何對待希克斯，值得觀察。