越配第2代裴沛綺（中）仍在頭份市興華高中就讀國中部美術專班。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

越配第2代裴沛綺從小就熱愛繪畫。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

就讀國中二年級的新住民二代裴沛綺以「繪我頭份 綺麗人生」為題，獲選移民署「第九屆新住民及其子女築夢計畫」，她與越裔母親歷經4個月走訪苗栗縣頭份景點與生態園區，繪畫出文化融合與創新的家鄉新風貌，且感念成長之路受到政府及社會許多協助，因此於6月21日在頭份市公所舉辦畫展義賣，將所得全數捐贈給苗栗縣家扶中心，以回饋社會，用行動把愛心散播出去。

裴沛綺從小就接受美術技法的淬鍊及薰陶，對於繪畫充滿天份與熱忱，為了持續在畫作之路學習，她努力考上了興華高中國中部美術專班，並在建國國中劉松峻老師巡迴教學的創造力資優課程中，學會了用藝術的眼光觀察所居住的家鄉。

越配第2代裴沛綺（右）與越籍母親一起走遍頭份市，尋求作畫靈感。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

裴沛綺開心表示，媽媽因為工作的關係，很少有機會靜下心來好好地看看這個每日生活的城市，感謝移民署的築夢計畫，幫助她得以繼續用繪畫築夢，一方面讓母親有機會看到自己的成就，一方面也與母親一同在築夢的路上一起認識頭份這可愛的地方。

越配第2代裴沛綺在興華高中等地展畫並義賣。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

越配第2代裴沛綺在興華高中等地展畫並義賣。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

透過移民署築夢計畫，裴沛綺深度走訪家鄉。她以創新的眼光欣賞這塊土地，不論是壯闊水景、巷弄一隅，甚至是節慶活動都是她的創作題材，並運用水彩畫、油畫及版畫等多種繪畫方式呈現出獨具一格的畫作，與大家分享頭份的美好。

此次畫展義賣，裴沛綺在越南的外祖父母也遠渡重洋來到台灣共襄盛舉，一同見證她的圓夢歷程及成果。裴沛綺表示，很開心越南的親人能來參加，認識她成長的這塊土地，一起把愛傳遞出去，同時也能在端午佳節全家團圓。

移民署苗栗縣服務站站主任張金順表示，特別感佩沛綺同學年紀雖小卻有如此善舉，同時移民署為了協助新住民及其子女完成夢想，將持續推動築夢計畫，鼓勵新住民及新二代踴躍報名，在台追逐夢想，實現自我。