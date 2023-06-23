高雄楊姓、黃姓男子常為了停車問題起糾紛，楊男日前取車前發現，左前、左後輸被人刻意放鐵釘、抵住輪胎，氣得立刻報警對黃男提告。高雄地院認為，恐嚇罪的構成要件是惡害通知，黃男並沒有恐嚇楊男在先，最後判黃男無罪，可上訴。

楊男是計程車司機，與黃男平時都會把車停放在鼓山區某空地停車場，楊男不滿黃男的車頭常常突出停車格，多次為此起口角。2022年9月某日上午，楊男把車停回停車場，由於先前已發生多次爆胎事故，他還特地檢查輪胎，確定沒問題後才離去。

沒多久楊男又準備開車出門，剛到停車場就看見黃男匆忙離去，他驚覺有異，上車前特地再巡視車子周邊狀況，一蹲下來就發現愛車左前和左後輸胎前後方有鐵釘，釘尖還對準輪胎，他當下氣得直接報警。

警方調閱一旁的監視器畫面後，發現黃男曾靠近楊男的汽車，還一度蹲下，行跡詭異，質疑鐵釘就是黃男放的。但黃男辯稱自己沒有放鐵釘，強調當天只是剛好走路經過該處，看到路邊有亮亮的東西，撿起來發現是鐵釘，便隨手丟掉，與楊男並無糾紛，應是楊男故意找他麻煩。

開庭時黃男強調，他先前就拜託楊男停車時、把車稍微往後挪一點，楊男就對他咆哮，下次停車時更故意把車停的更前面，但兩人並沒有發生肢體接觸或言語恐嚇。

楊男則說，平時要載客，如果沒發現鐵釘，恐怕會發生嚴重的事故，黃男的行為明顯是恐嚇。

法官認為，黃男放鐵釘的行為屬實，但黃男從未向楊男表達對身體、財產恐嚇的言語，縱使黃男的行為讓楊男感到困擾或內心不適，但在沒有任何恐嚇的言詞或動作之下，不算構成恐嚇罪，最後判黃男無罪，可上訴。