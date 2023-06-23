謝金魚提到，一年超過100億的預算，短期間雖然可能些許增加私校的招生，但是到最後私校還是只有縮減、倒閉一條路。（翻攝自謝金魚粉絲專頁）

民進黨總統參選人賴清德日前拋出私立大學學費補助政策，引發不少討論，知名歷史作家謝佳螢（筆名謝金魚）認為，現在有頂大畢業生攻擊私校生沒有競爭力，但頂大生在能有產值之前，都是納稅人養大的，且招一個賠一個；她提到，一年超過100億的預算，短期間雖然可能些許增加私校的招生，但是到最後私校還是只有縮減、倒閉一條路。

謝金魚表示，先從台大、清大兩間學校的收支來看，台大2022年簡單說是賺錢，總收入205億，支出201億，大概賺3億多，但主要是業外收入補貼挹注，台大的總資產超過1500億，而清大2022年簡單來說是賠錢的，總收入72億，支出是77億多，一年賠近5億，請問哪一個私立大學可以承受一年5億的虧損？

不過，謝金魚也指出，有些比較後段、改制升格的國立大學也有可能比大城市裡的前段私校更窮，因為在城市裡比較容易找到打工跟各種機會，反而位置偏遠的國立大學雖然便宜卻沒什麼人要讀。

她也說，私立大學面臨的問題，已經不是「學生學費」這麼單純而已，特別是我們也有些學生家庭優厚，停車場裡學生開的車比老師還高價，日用品或假期旅遊也是一樣不少，如果沒有設置排富，真的是很難讓人信服；她認為，應該要設「排富條款」，真的有需要的學生，要有機會可以接受教育。

謝金魚提到，台灣確實公私立大學之間的資源給予差異鉅大，已經到了可說優厚與刻薄的差別了；以她個人的看法而言，私立大學的問題，其實是少子化下生源遽減，以後別說學費了，連學校都要退場消失。

她表示，教育部現在的作法是國立大學持續增加名額、私校獎補助與高教深耕持續減少、管制學費不得漲價，弄到私校間弱弱相殘、辦學績效與註冊率不成比率，財務惡化再來說經營不善，不得不退場。

謝金魚說，更具長期思維、更有效率、更照顧公平正義的作法，其實應該是應該完整規畫一個私立高教轉型計畫，把預算用在學校本身，讓校方有更多開設工讀、增加獎學金、獎助清寒的機會，老師們如果能夠有更多研究資源、不需要四處奔波招生與接服務型計畫、減少招生佔去的時間，也就能夠擁有更多的時間使用在學生的輔導、陪伴與教學上。

謝金魚說，教育的本質是彌平社會階級差異，讓每個人都有翻身乃至於過好生活的機會，補助私校學生學費當然是一個短期立即的可行作法，但是還有更多更好的方案可以期待。