中國國務院總理李強在當地時間22日在巴黎會見了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。李強表示，中法同為聯合國安理會常任理事國，也是負責任大國，具有共同的戰略觀、大局觀。

根據中國官媒新華社發布的訊息，馬克宏則稱，法方高度重視法中關係，堅持一個中國政策，願與中方通過法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制加強協調，深化航空航天、核能、農食等領域合作。

李強會見馬克宏時，首先轉達中國國家主席習近平對馬克宏的問候，並說馬克宏此前訪中與習近平深入交流達成系列戰略共識，為中法關係發展擘畫了藍圖。而此次到訪法國，旨在落實兩國元首重要共識，並與法方就加強中法合作深入探討。

李強指出，中法、中歐各有優勢，要進一步加強合作，在深化核能、航空航天等傳統領域合作的同時，挖掘在環保、數字經濟、人工智慧、先進製造等新興領域合作潛力，實現互利共贏。中方鼓勵中國企業赴法投資。歡迎法國企業分享中國發展機遇。

新華社稱，馬克宏「愉快地回憶起他今年4月對中國的成功訪問」，請李強轉達對習近平的誠摯問候和衷心感謝。

馬克宏又說，歡迎中國企業來法投資，拓展綠色環保、新能源等新興領域合作。在充滿挑戰的世界上，法中應堅持有效的多邊主義，促進國際社會團結，完善全球治理，推動解決全球性問題。

根據報導，雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際問題交換了意見。

馬克宏在今年4月訪中。當時，紐約時報報導表示，馬克宏一直批評美國政府對中國的強硬政策，認為任何脫鉤或「脫離聯繫」對歐洲都沒有好處，因為這關係到歐洲巨大的經濟利益。

而對於中方而言，有分析指出，這是中國突破美國外交圍堵的重要布局，已達到初步效果。