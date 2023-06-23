「炎P」炎亞綸日前遭「抖音男神」耀樂爆料曾強迫發生性關係，更在非他自願的情況下拍攝不雅片還外流，而炎亞綸落淚表示沒有強迫，是兩人合意。不過有消息指出，炎亞綸在被發現影片外流後，第一時間反應竟是：「也還好，畢竟沒有我的臉」。

耀樂20日寫下長篇文章，爆料2018年發生跟前男友拍的性愛影片外流事件，當年交往的對象就是藝人炎亞綸，且性愛影片是對方擅自偷拍，影片被外流時，炎亞綸還威脅，如果出來爆料的話，就會找黑道解決他，「我真的不知道該怎麼處理……以上全部都有對話紀錄跟證據」。隔天他更開記者會透露來龍去脈，表示2017年認識炎亞綸，他16歲那年遭強迫發生關係，且後來不雅片外流，耀樂對炎亞綸的處理方式不能接受。

據《東森新聞》報導，現在又有其他自稱是炎亞綸前男友的A男子出面爆料，稱炎亞綸不僅劈腿，甚至連性愛片外流一事淡定回應：「也還好，畢竟沒有我的臉」。該男子還表示炎亞綸交往前都會傳長文給對方，表明自己專一與穩定，讓對方感動，而對此爆料，本報記者傳訊向炎亞綸經紀人求證，對方已讀不回，暫未做出回應。

事實上，本週三耀樂開記者會時，炎亞綸無預警現身，並哽咽向耀樂道歉：「我要在這邊慎重地再跟你說一聲對不起，讓你的人生不應該承受的事情，真的很抱歉，對不起」，並深深一鞠躬表示若之後有什麼問題他會回應，對方也可聯絡他，隨後離開。他離場後崩潰哭喊：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」澄清絕對沒有偷拍，被問到可能涉及法律刑責，他說：「後續有任何問題我都會負責任。」

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