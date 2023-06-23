中央金礦山屋一名34歲方姓山友疑患高山症向消防隊求救，經空勤總隊出動直升機吊掛下山送醫後，幸無大礙。（空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

端午連假各地天氣晴朗，不少民眾前往登山，空勤總隊花蓮駐地昨天才吊掛救援一名縱走能高安東軍疑高山症發作的男山友，今天上午又接獲通報指出，中央金礦山屋一名34歲方姓山友疑高山症，經出動直升機吊掛下山送醫後，幸無大礙。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，方姓女山友一行2人原定25日從南投東埔停車場下山，不過方女卻在途中出現嘔吐、昏睡等疑似高山症狀，無法行走，於南投縣信義鄉中央金礦山屋求援。

直升機起飛後爬升高度1萬呎定向目標區，上午08時40分飛抵目標區開始搜索，7分鐘後發現目標並執行高低空偵察及評估後完成救援提示，接著再由特搜人員出艙執行吊掛作業，上午9時許完成兩明山友的吊掛作業後，於9時37分抵達德興棒球場，由花蓮縣消防局後送醫院治療。

由於端午連假期間不少民眾前往登山，空勤總隊花蓮駐地目前已接獲第2起山域事故案件，昨天上午救援一名56歲縱走能高安東軍且疑高山症求援的蘇姓男山友，經吊掛下山送醫，無生命危險。

花蓮縣消防局呼籲，民眾從事登山活動應評估身體狀況、隨身攜帶通訊裝備並結伴同行，遇到狀況可互相支援向外求援。