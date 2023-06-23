創業致富是許多人的夢想，透過網路自媒體經營直播電商事業，打造驚人財富的成功實例也比比皆是。如何開啟電商直播事業？如何避開踩雷危機？怎樣才能知己知彼百戰百勝？金門青年三創服務平台將於6月29日在金門產業創新中心（金城鎮模範街1-1號）舉辦首場「金門青年之星創業培訓系列課程」，邀請電商女王陳希愛親自為你解開疑惑！歡迎對自媒體及網路電商有興趣的青年朋友報名參加。

縣府建設處指出，年輕人的創意有著無限的空間，也是勇於嘗試創新的族群，金門青年三創服務平台以提供全方位服務與輔導課程，培育在地青年具備創新創業的實戰力。本系列首場特別邀請擁有八年成功電商實戰經驗的陳希愛來教大家如何開啟電商直播事業的樞紐，透過經營網路電商事業，藉由網路銷售創建自營品牌，建立企業王國不再是遙不可及的夢想，而是圓夢的王道！

據了解，八年前受邀前往中國大陸拍戲的藝人陳希愛，因緣際會下成為淘寶帶貨直播主，後來又加入抖音AI系統，接受培訓成為直播帶貨主播教母，靠著選貨獨到眼光、認真努力架構了電商一條龍創業輔導根基。

陳希愛不諱言的說，身為講師她不會藏私，因為要對肯花時間來聽課的學員負責，這次的課程將教導大家精準定位IP打造、如何搜尋紅利流量商品，以及怎樣抓準市場通路流量等，就是希望以這八年在電商經營的實戰經驗，來幫助金門的青年朋友，讓他們可以快速跟上瞬息千變的網路世界！

建設處表示，對於有抱負、有創新創意的年輕人，以金門為踏板開創電商事業，站在輔導崗位的角色，不僅樂見其成，也願在關鍵時刻給予協助，也歡迎對於自媒體行銷以及網路電商有需求的青年朋友報名參加。

報名網址：https://pse.is/4zzw8t，名額有限，額滿為止，也歡迎臉書搜尋「金門青年三創服務平台」或LINE好友搜尋@kod4743g，獲取更多相關訊息。