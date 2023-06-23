本屆WBC中最「幼齒」的野手、效力海盜隊的旅美小將鄭宗哲，23日確定升上小聯盟2A，他透露，教練是在賽後集合結束後告知他可以整理包包到下一個地方報到，覺得很興奮也很緊張，「但這都一樣是打棒球，這只是個過程、另一個起點，目標永遠都是大聯盟。」

畢業於普門高中的鄭宗哲在2019年以38萬美元簽約金成為「海盜」，但受到疫情影響直到2021年才展開第1年球季，好表現也讓他成為本屆世界棒球經典賽（WBC）國手，表現亮眼也吸引不少球迷注意。

結束國際賽任務後，鄭宗哲回到美國繼續打拚，開季從高階1A出發的他沒有受到「經典賽症候群」影響，本季至今出賽57場，打擊率3成08、長打率5成75，敲出66支安打包含9轟、9支三壘安打、12支二壘安打，另外他也跑出13次盜壘成功，展現壘間破壞力。

鄭宗哲在高階1A的好表現獲得肯定，今天球團異動公告，確定將他升上2A。鄭宗哲接受訪問時表示，聽聞消息後感到十分興奮但也很緊張，教練也提醒他，到了2A後要跟新隊友、教練好好相處，對他幫助會很大，「我會繼續做我該做的事，多去學習，繼續保持下去。」