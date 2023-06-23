新北市八里區今(23)日早上10時21分許發生一起死亡車禍，有輛砂石車在行經中山路三段時與一名機車騎士相撞，當場將對方輾過，導致機車騎士當場死亡，詳細肇事原因仍有待釐清。
據了解，35歲劉性男子當時駕駛砂石車，與騎著機車的死者69歲林姓老翁相撞，導致林翁疑似遭輾過，造成頭骨爆裂、頸椎以上嚴重破裂扭曲，所戴的半罩式安全帽也破裂變型，當場明顯死亡。
轄區蘆洲警方獲報後，迅速到場處理疏導交通並現場戒護避免二次事故，詳細肇事因仍有待釐清。
新北市八里區今(23)日早上10時21分許發生一起死亡車禍，有輛砂石車在行經中山路三段時與一名機車騎士相撞，當場將對方輾過，導致機車騎士當場死亡，詳細肇事原因仍有待釐清。
據了解，35歲劉性男子當時駕駛砂石車，與騎著機車的死者69歲林姓老翁相撞，導致林翁疑似遭輾過，造成頭骨爆裂、頸椎以上嚴重破裂扭曲，所戴的半罩式安全帽也破裂變型，當場明顯死亡。
轄區蘆洲警方獲報後，迅速到場處理疏導交通並現場戒護避免二次事故，詳細肇事因仍有待釐清。
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