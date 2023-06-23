桃園6月啟動「靜桃計畫」，警方統計，1至19日攔查370件、告發188件、裁罰42萬3900元。環保局也說，聲音照相科技執法今年至6月19日取締337件，是去年全年的123.9％，將爭取再設30組。

桃園市交通警察大隊表示，經過聯合稽查「馬上抓、馬上測、馬上罰」，展現出效果，6月1至19日攔查370件、告發188件、裁罰42萬3900元，取締成效是專案執行前的2.21倍，有效杜絕噪音還靜於民，不少民眾到警方臉書粉絲專頁留言打氣「桃園真的變安靜了。」

環保局則說，聲音照相科技執法今年1月1日至6月19日取締337件，是去年全年取締272件的123.9％，今年將再爭取預算增購30組，希望可以拿到每區3組聲音照相科技執法，將以陳情熱點為優先設置，並機動調整設置地點，也會不定期、不定時輪替，希望用科技執法創造「大眾安寧居家生活環境」。

警方也說，除了2組可以馬上攔查的設備外，警察1至19日在各地對於疑似噪音超標車輛移送環保局3969件，並注重在深夜22時至翌日6時，取締件數是專案執行前4.19倍。

另7月起「靜桃計畫」將強化源頭管制，推動車主「合法使用選擇原廠或經主管機關認證標準的替換型消音器」，並與機車公會、排氣管製造廠商合作，宣導配合販售及生產經主管機關審驗合格排氣管，不要讓駕駛人「個人改車行為」影響到民眾。

環保局說，根據噪音管制法第19條，環保局可以對有噪音汙染疑慮的機車改裝店檢查，「靜桃計畫」卻有不少車主、店家誤會。環保局說，到店家會對業者、車主勸導，另有現場發現改裝車，也會要求檢驗噪音是否超標。