變頻冷氣較省電，不過有網友表示，去年換了變頻冷氣，電費卻和之前沒什麼差，懷疑是住在西曬房的關係，朋友直言「西曬或頂樓整天都太陽直照的地方，用變頻跟定頻根本一樣。」內行網友表示，「買不夠大台，頂樓或西曬噸數要多加一點」；除了買大台冷氣之外，也有網友建議，人在家就要開著冷氣「絕對不能關」，避免冷氣重開又要以高功率運轉。

一名網友在批踢踢發文指出，很多人說變頻冷氣超猛，開24小時也不會爆電費，夏天就是要開好開滿；不過他去年換了變頻冷氣，電費卻和以往沒太大差別。

朋友向他表示「變頻不是萬能，像西曬房或頂樓加蓋，整天都大太陽直照的地方，用變頻跟傳統定頻根本一樣。」因為太陽一直照，根本不會有機會用低速運轉，晚上才會有差，勸他出門最好把冷氣關掉。

原PO好奇問「真的是這樣嗎？有人家裡也是西曬嚴重或是頂樓，用了變頻真的有差嗎？」許多網友都認為原PO買太小台「不夠大，壓縮機就一直轉，當然沒省」、「我西曬頂樓，聽師傅建議買大2級，只開27度整天都很冷，電費1個月1000多，但只要人在家就是要開冷氣，絕對不能關。」

也有網友建議，「冷氣噸數往上加一級，還要做好隔熱」、「隔熱絕對要做」。