英國《泰晤士高等教育》專刊（Times Higher Education，簡稱THE）最新公布2023年亞洲大學排名，北京清華大學與北京大學分別位居冠亞軍寶座，台灣則共有46校上榜，其中排名最高的是台灣大學，位居第29名，比去年退步8名，也是近5年來首度掉出25名之外。

THE的2023年亞洲大學排行榜總計有來自31個國家地區、共669所大專校院被納入排名。前5名大學依序為：北京清華大學、北京大學、新加坡國立大學、香港大學與新加坡南洋理工大學；第6名到第10名則包含：香港中文大學、香港科技大學、日本東京大學、上海復旦大學與上海交通大學。

在台灣方面，共6所大學進入前百大，包含位於第29名的台大、第33名的中國醫藥大學、第43名的台北醫學大學、第49名的亞洲大學、第85名的陽明交通大學以及第95名的新竹清華大學。

台灣另有4所大學位居亞洲第101至第200名區間，依序是第134名的雲林科技大學、第137名的台灣科技大學、第159名的成功大學、第194名的台灣師範大學。

值得關注的是，台大的名次是近5年來首度掉出25名之外，且在排行榜當中與與之並列的是四川大學、沙烏地阿拉伯法赫德國王石油礦產大學。

與去年排名相比，台灣在最新年度的亞洲大學排名大多出現下滑的現象，以兩年皆上榜的大專校院為例，去年台大排名第21名、台北醫學大學第29名、陽明交通大學第44名、新竹清華大學第59名、成功大學第110名、台灣科技大學第118名、台灣師範大學第124名。去年中國醫藥大學排名第35、亞洲大學則為第78，最新年度的名次則有所提升。