胡宇威與陳庭妮的婚禮已經籌備了一年，目前卡在戶外場地還未有著落，近日胡宇威著手試穿結婚要穿的正式禮服，試穿品牌正是義大利頂級精品STEFANO RICCI，該品牌一件量身訂製西裝要價逾5萬美金（150萬元台幣），他在IG釋出他穿STEFANO RICCI夏季新裝，不論是款式、設計和布料質感都是高水準，展現他的好品味。

胡宇威將頭髮染成淺金髮色，展現前衛未來感的時尚氛圍，穿上STEFANO RICCI湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套。（擷自IG）

胡宇威將頭髮染成淺金髮色，展現前衛未來感的時尚氛圍，穿上STEFANO RICCI湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套。（擷自IG）

婚後事業大發的胡宇威，近一年來新戲不斷，除了在公視《打怪任務》穿上白袍飾演醫師，也在另一齣新戲大膽嘗試改變風格，將頭髮染成淺金髮色，展現前衛未來感的時尚氛圍，穿上STEFANO RICCI湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色針織外套，猶如來自外太空星球的小王子，貴氣逼人。

胡宇威忙著籌備婚禮，先試STEFANO RICCI頂級西裝體會頂級質感。（擷自IG）

自幼在美國長大的胡宇威說，要成為一名紳士必須具備一些特質與條件，其中彬彬有禮與英挺的打扮缺一不可。對於穿著十分講究的他，在炎熱的夏天特別偏愛真絲棉混紡的面料，不僅舒適、涼爽，且散發絲質的高貴光澤感，另搭配手工啞光鱷魚皮腰帶，為整體更添亮點，給人一種「低調奢華」的質感。