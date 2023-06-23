草屯囝仔阿倉主演《粽邪3：鬼門開》，在片中為壯膽竟用手機直播上吊現場。（華影提供）

2023年今夏鬼月最受矚目的台灣正宗驅魔恐怖片、《粽邪》系列原班金獎團隊全新續作《粽邪3：鬼門開》，由導演廖士涵執導，集結張庭瑚、李興文、吳奕蓉、陳博正、許安植、劉國劭、李明倉（草屯囝仔阿倉）等跨世代實力派演員，並邀請到王彩樺、陳為民、曾莞婷、陳雪甄等人特別演出，耗時三年傾力製作，打造專屬於台灣民俗文化的驅魔恐怖片，將於今年農曆七月8月25日全台上映！

《粽邪3：鬼門開》陳博正飾演「阿西法師」，將在鬼月遭遇史無前例的危機。（華影提供）

曾莞婷特別演出《粽邪3：鬼門開》。（華影提供）

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列全新續作《粽邪3：鬼門開》，繼日前發布定檔海報和粽邪沉浸式體驗展消息後，今（23）日發布首支超邪門預告，瞬即引起網路熱議。在《粽邪3：鬼門開》前導預告中，驚悚揭露由張庭瑚飾演的「冠宇」和草屯囝仔阿倉飾演的「龜仔」，農曆七月來到一家旅社打工，竟遇上離奇上吊命案，不信邪的張庭瑚無意間誤觸午夜照鏡子、半夜晾衣、掛風鈴等鬼月禁忌，草屯囝仔阿倉更是為壯膽用手機直播命案現場，兩人的魯莽行徑不僅招惹到泰國陰靈「古曼童」，背後還有一股更大的黑暗勢力在蠢蠢欲動…。

這一次由李興文飾演的鬼王鍾馗化身和陳博正飾演的阿西法師，也將挑戰禁忌於鬼月為上吊亡者進行「送肉粽」儀式，他們一行人又會遭遇到什麼樣史無前例的危機？可怕的是，原先預計提早發出的《粽邪3：鬼門開》前導預告，在輸出檔案時竟離奇少掉一顆鏡頭，比對之下才發現是泰國陰靈「古曼童」的正面畫面，只好又將預告重回後期製作，這也讓導演和監製等人苦笑道：「古曼童在耍調皮跟我們玩失蹤！」好在最後重新製作古曼童畫面終於回來，才讓預告得以順利發布。

繼「玖壹壹」的春風後，台灣嘻哈音樂團體「草屯囝仔」的成員之一阿倉也雀屏中選跨足電影圈，首度主演電影《粽邪3：鬼門開》。本名為李明倉的阿倉，本就與民間信仰相當有淵源，除了會在台灣各地廟會演唱外，阿倉更是嘉義新港奉天宮和聯境金虎爺會的榮譽顧問，可說是有神明加持的命格。阿倉這次演出《粽邪3：鬼門開》前，某天身體微恙在家中休養，迷糊中竟夢到一尊紅面大眼的神明朝他衝來，醒來後他感覺身體瞬間舒服了許多，發現他夢到的是平時就有在參拜的「廣澤尊王」，因此雖是首度主演恐怖電影，但阿倉並不會感到害怕，反而拍攝全程感到有王爺的庇佑，也使得電影拍攝順利完成。

張庭瑚主演《粽邪3：鬼門開》，在片中鐵齒不信邪誤觸鬼月禁忌。（華影提供）

雖天生與神明有緣，但在《粽邪3：鬼門開》中阿倉飾演的「龜仔」相對於張庭瑚的鐵齒，性格較為膽小，他在出事的旅社房間內為了壯膽，用手機直播命案現場，沒想到竟成為「鬼直播」，招惹到泰國陰靈「古曼童」而被附身索命，究竟阿倉的命運會如何？極度期待電影上映的阿倉也向草屯囝仔的粉絲們喊話：「一定要進戲院看我第一部主演的電影！」

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