蔡姓男子與4位友人相約騎車到台中市太平區赤崁頂附近夜遊，未料凌晨返程回家時，卻遇到滂沱大雨，一行人匆忙躲雨之際，竟迷失在深山的產業道路內，頭汴派出所獲報後，所長林冠宇立即調度警力前往搜尋，經過近2個小時的努力，終於發現蔡男等5人之身影，順利助其脫困，化解這場驚魂記。

太平警分局頭汴派出所日前凌晨3點多接獲蔡姓男子報案，稱「自己與友人到赤崁頂附近夜遊，因遇上大雨，一行人匆忙躲雨一不注意就迷路了，請求警方協助。」

因蔡男等一行人也不清楚自己身處何處，周遭都是黑漆漆的無特殊標地，員警持續保持聯繫並透過定位系統鎖定大致方位，隨即與消防救難人員前往山田巷產業道路內搜尋，經過近2小時摸黑的搜尋，終於在某產業道路內發現蔡姓男子等5人的身影，所幸一行人均無大礙，最後在警消人員的引導下順利脫困。

蔡姓男子表示，與一群好友相約吃飯，飯後就提議到太平區酒桶山夜遊，未料欲返家時竟遇到滂沱大雨，情急之下僅想找個躲雨的地方，結果就迷途在不知名的產業道路內，非常感謝警方協助脫困。

太平分局長蔡慶星呼籲，近日山區氣候不穩定，時有瞬間大雨發生，民眾外出時應事先做好準備，尤其進入山區時應開啟大燈，遵守交通規則及相關警示規定，避免發生憾事。