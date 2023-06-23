不只上永續課程還獲得國際證照！台科大機械系開設產業永續發展特論課程，學生們除了在課堂了解溫室氣體管理最新趨勢發展及企業碳管理相關知識，師生更一起考取「溫室氣體盤查主任查證員」的國際證照，並到企業參與實作。

台科大機械系郭俞麟主任表示，這一堂課結合機械系的特色和技術來解決實際產業上溫室排放和碳盤查的工作，更特別的是，這堂課的師生從大學部、研究所、至博士班同學和教授都一起考取TUV Nord ISO 14064-1「溫室氣體盤查主任查證員」的國際認證證照。

郭俞麟指出，由於所有上市櫃公司預計在2027年前完成溫室氣體盤查，且須從2023年起於年報中揭露溫室氣體盤查結果，因此現在永續的課程和證照很多，為了鼓勵學生不僅只是考國內證照，自己也和學生一起考取國際證照，接著更會帶領學生實際至企業現場盤查，帶學生走進永續的實務現場。

郭俞麟說，台科大與畢業的校友開南大學宮輔辰教授一起合作，教導學生瞭解主任查證員實際的盤查作業與流程，並已受捷盛電子、京銘科技、利翔印刷、宏美彩色印刷公司委任進行後續碳盤查，老師們將帶著已獲得主任查證員證照的同學們實際到企業了解邊界的界定方法，並培養溫室氣體盤查量化、報告和查證的實戰經驗與能力。

台科大機械所碩士班謝玄睿同學說，因為知道碳盤查是未來的趨勢也是企業必須做的項目，因此，希望藉此課程了解業界的新法規和政策，他認為在學校先了解這方面的知識是非常有價值的，也想趁著考照後在教授的帶領下實際到業界了解碳盤查的運作方式。

台科大機械所博士班陳松郁同學提到，在許多工廠有非常多不同的機器設備，這些都是碳排的主要來源，所以需了解設備運作以及電力和排碳量的問題。機械系的同學對機台操作和製程有著深入了解，可以了解哪些部分可能存在碳盤查的問題，此外也具備材料背景的他們，能夠將機械和材料納入考量，以實現減碳目標。更重要的是，能在現場實際了解情況，得到第一手的數據，解決實際場域的問題，對他們的研究技術與工作職涯都會有所幫助。

台科大機械系大四黃柏勛同學說，由於家中從事機械器具貿易工作，因此了解歐盟對於進出口貨物的要求，透過這堂課能了解碳盤查的最新法規知識還有碳盤查的方向和觀念。黃柏勛說，考取這張國際證照是很有幫助的，他曾有至印度和其他國家出口貿易的經驗，他認為台灣勢必要與國外公司進行貿易和產品代工，因此有機械相關的專業知識結合碳盤查能力，將可幫助自家公司先進行審查，再請第三方進行確認，並可以多了解不同業界和產業別的現況。