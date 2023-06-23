林姓男子婚後和羅姓女子發生婚外情，2019年鬧上警局被太太發現，當時林男對太太保證，一定會斷絕關係。但去年8月，林男太太接獲警局通知書，發現林男又固態萌發，怒告羅女求償60萬元。羅女辯稱是林男握有性愛影片逼她繼續交往，高雄地院不予採信，判賠40萬元，可上訴。

林男和太太婚後育有4名子女，2019年10月與羅女鬧上警局，林妻才得知先生有外遇。林男當時一再保證、會跟羅女斷乾淨，才取得太太的信任。

2022年9月，林妻接到警局寄來的通知書、要林男到警局作筆錄，林妻這才發現先生又跟羅女鬧糾紛，兩人3年仍持續交往，林男手機裡更有許多與羅女的性愛影片及親密對話，林妻怒告羅女、求償60萬元。

開庭時羅女坦承和林男交往，但辯稱是林男以性愛影片相逼、命她不能分手。但法官認為，羅女沒有積極透過報警、申請核發保護令方式處理，審酌影片和對話紀錄，認定羅女確實侵害林女配偶權，判賠40萬元，全案可上訴。

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