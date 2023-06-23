原應探索鐵達尼號沉船卻失聯的「泰坦號」潛水器發生「災難性內爆」，5名乘客全數罹難。專家說，內爆蘊含驚人能量，可破壞一切，潛水器急速坍塌，裡面的人幾乎瞬間死亡。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）少將毛格（John Mauger）今天在記者會上表示，一艘遙控潛水器在距離鐵達尼號（Titanic）約487公尺處發現泰坦號（Titan）錐狀尾部的碎片。

毛格說，現在要斷定何時發生內爆「還為時過早」，但搜救小組將持續蒐集相關資訊。他也說：「海底環境極為惡劣。事情發生在非常偏遠的海洋地區。」

● 「災難性內爆」是什麼意思？

根據泰坦號所屬公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）網站，泰坦號是碳纖維潛水器，可在海平面下4000公尺深處航行。

雪梨大學（University of Sydney）海洋機器人學教授威廉斯（Stefan Williams）本月20日在部落格發文表示，鐵達尼號殘骸在海平面下3800公尺處，壓力約是地球表面大氣壓力的380倍，可能是泰坦號船體缺陷或故障導致內爆。

海洋學家巴拉德（Bob Ballard）今天告訴美國廣播公司新聞網，潛水器內爆會產生巨大力量。

他說：「我想大家不理解內爆的毀滅過程中蘊含的驚人能量，它能破壞一切，粉碎所有東西…力量極為強大。」

法新社提到，如果船體缺陷或其他原因引起內爆，潛水器會在數毫秒內坍塌，被巨大水壓揉碎，耐壓室中的人幾乎是瞬間死亡。

● 搜救團隊發現了哪些殘骸？

毛格說，搜救團隊在鐵達尼號船首周圍發現一大一小兩個殘骸區。

海底專家漢金（Paul Hankin）在記者會上表示，發現的物體包括「5塊不同的主要碎片」，材料與泰坦號一致，另外還有鼻錐和耐壓船殼一端的碎片。

● 之前有潛水器內爆的例子嗎？

美國海軍調查顯示，1963年，美軍核潛艦「長尾鯊號」（Thresher）在麻薩諸塞州鱈角（Cape Cod）外海354公里處的深海潛水過程中內爆，造成129人罹難。

更近期的事故發生在2014年，無人潛水器「海神號」（Nereus）在紐西蘭東北方的克馬得海溝（Kermadec Trench）9990公尺深處航行時，發生「災難性內爆」。

非營利的海洋科學工程教育研究機構「伍茲霍爾海洋學院」（Woods Hole Oceanographic Institution）表示，研究人員當時在原定執行9小時任務的第7個小時與海神號失聯。