身為30年資深警官的莊紫濠（圖中舉旗者）在當選基隆市中正區新富里里長後，發揮本職專業，籌組該里守望相助巡守隊，並由第二分局分局長張澤銘（左）授與隊旗。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

中正區新富里成立守望相助巡守隊，地方人士均到場支持。市議員許睿慈（前排左四）表示，感謝莊里長與巡守隊的付出，未來會爭取更多裝備，讓他們順利安全執行任務。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局資歷有30年的前偵查隊小隊長莊紫濠，於去年參選基隆市中正區的新富里里長順利高票當選。而莊在成為里長後，仍秉持警察守護治安的決心，發揮專業親自籌建守望相助巡守隊，讓地方更安全，也算另類的「學以致用」。對此市議員許睿慈表示，感謝莊里長與巡守隊守護社區，會幫巡守隊爭取雨鞋等設備，讓隊員能安全執勤。

基隆市警局表示，莊里長是相當資深的同仁，他轉任新職後努力成立巡守隊，相當不簡單。後經多方努力爭取，新富里巡守隊於本月21日舉行成立授旗大會，並由市警局第二分局分局長張澤銘親自授隊旗予里長莊紫濠，象徵付予守護鄰里的使命，讓隊員們藉由鄰里巡邏協助警方預防犯罪，使里民更安心，地方更安全。

對此市議員許睿慈出席授旗表示，非常感謝莊里長和巡守隊員們走訪中正區鄰里守護社區安全，在需要救災的時候，相關的緊急救援應變除了警消外，也有賴他們幫忙。而她也有注意到隊員可能有像是雨鞋等裝備不足的問題，雖然可能沒辦法天天陪隊員走，但未來會幫忙爭取相關裝備補助。

分局長張澤銘表示，莊隊長是偵查小隊長退休，藉由警界服務30年的經驗，延伸到社區鄰里繼續貢獻長才，成立守望相助隊除了可以讓警政力量深入社區各個角落，亦是推動社區警政工作的第一步。

張強調，唯有運用無窮的民力，方能使社區治安更加進步，更能透過每一位守望相助成員的付出，讓社區的治安變好，建立一個「共好、服務、熱誠」的優質社區環境。