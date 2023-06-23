「面對後疫情，你準備好了嗎？」高雄市勞工局於7月舉辦4場系列活動及1場名人分享，除有安排舒壓課程減輕生活壓力，及不同產業的論壇分享，協助勞工在工作與生活找到平衡之處，且全都免費報名參加。

高雄市勞工局於7月舉辦4場系列活動及1場名人分享，透過名人分享、職場舒壓工作坊及產業動向交流論壇等系列活動，讓講師帶領學員瞭解後疫情時代產業轉型及未來發展趨勢。除邀請來旅行作家陳浪，以「旅行的形狀」為題，帶領大家一起探討與剖析旅人在踏上不同旅程，面對不同問題與困境時，帶來的體悟與成長。

而面對疫情造成服務業普遍缺工的情況下啟動了轉型計畫，高雄翰品酒店總經理林俊宇，將分享如何利用多角化經營的優勢搭上宅經濟熱潮的延燒，搶佔外送宅商機。全家便利商店股份有限公司招募經理施承昊也將分享以「社區化購物」為核心服務概念，探索成功秘密。

「你累了嗎？」工作之餘，也別忘了釋放壓力，「體驗催眠放鬆的療癒力」課程，尋路心理師將引導，透過壓力自我檢核，及實用的自我催眠技巧，啟動潛意識的自癒能力，學習漸進式放鬆法；精油芳療課程或是透過不同的香味，不只可以啟發嗅覺的覺知，還能觸發五感的療癒體驗，香味在心理學當中，經常被運用作為紓壓的媒介。