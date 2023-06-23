新北市本月4日上午傳出泛舟溺水意外，28歲林姓男子與2名友人相約到烏來福山急流泛舟，林男的橡皮艇在途中不慎翻艇，人當場落水遭湍急溪水沖走失聯，警消獲從案後地毯式搜索均未發現人影，家屬也提出賞金10萬元希望民眾提供線索，經過20天後，終於在落水地點下游約500公尺的大石縫中尋獲疑似林男遺體，但因為溪水湍急搜救不易，救難人員仍需費時才能將遺體搬運上岸，並進一步確認身分。

據了解，趙姓女子、吳姓男子與落水失聯的林男3人為朋友，本月4日天上午一行人相約到烏來福山地區急流泛舟，3人皆有穿著救生衣，各自操作1艘橡皮艇，從福山一號橋出發，準備從上游的扎孔溪泛舟至南勢溪。

林姓領隊落水後救難人員到場搜救。（新北市消防局提供）

在上午11時30分左右，林男的橡皮艇行經北107縣道15公里處附近時，受到湍急溪水沖刷而失控翻覆，隨後林男便消失在溪流中，而同行的趙女、吳男沒有受傷，見狀後立即上岸，並到附近尋求釣客協助報案。

新北市消防局接獲報案後，出動4分隊、1中隊、1大隊共28人、15輛車趕赴現場，由於現場水勢湍急，搜救人員分別從落水點與下游處下切，兵分多路並設立攔截點展開救援行動，多日來均無所獲。

新北市消防局昨天接獲報案，民眾在落水地點下游約500公尺大石縫中，發現一具男性遺體，警消上午前往打撈，初步確認與林男高度相似，但仍要試圖拉出後進行相驗才能確定。