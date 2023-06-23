為洗刷我國行人地獄惡名，交通部先前宣布，6月30日起，汽車不禮讓行人將重罰6000元，內政部警政署配合檢討修改取締原則，擬只要有行人在行穿線上、或準備進入行穿線，汽車就需停等，交通部長王國材決定暫緩實施。國民黨立委賴士葆今在臉書炮轟，以為訂定一個最禮遇行人的法規就可以讓行人地獄變成行人天堂，被民眾形容為白痴政策並不為過。

賴士葆直言，最新版6月30日即將上路的禮讓行人法規就是不折不扣的父子騎驢版本。蔡政府長期沒有從更宏觀的都市計畫、道路空間及交通管理 的整體規畫，行人在馬路頻傳意外，甚至上了國外媒體，為了洗刷行人地獄的負面標籤，於是卯起來訂一個最友善的禮讓行人法規。

賴士葆說，最具爭議的條文是行人尚未進入斑馬線，只要站立於路邊，距斑馬線邊緣1公尺，欲穿越馬路，駕駛人就要禮讓行人先行。

他表示，相較於車輛，行人是弱勢的，這種以人為本的立法意旨是良善的，但是卻沒有考慮實際面，行人和駕駛人共同使用馬路的均等權利，過度的禮讓可能導致的結果是交通大亂，賠上社會成本。

賴士葆認為，距馬路邊緣1公尺的行人或許要過馬路，或許站在路邊等候，並不急於要過馬路，卻可能導致後面好幾部車子都在等待路人過馬路，甚至路人都不知情，因為他並沒有要過馬路，只因站在斑馬路邊緣1公尺，卻讓對面一整排的車子停滯，這是政府制定法令的偏頗所導致的惡果。讓行人地獄衍生成為交通地獄，因為駕駛人動輒得咎。

賴士葆透露，最近他的服務處接到這樣的民眾抱怨不計其數，交通部眼見民意炸鍋了，交通部長急喊卡，雖然朝令夕改，至少勇氣值得肯定，否則肯定會把交通帶入黑暗面。

他說，過去前行政院長蘇貞昌大到政策、人事一把抓，小到醫院多少停車格，甚至學校種什麼樹都要管。現在行政院長比較像是隱形人，各部會自行發揮。這次的烏龍，交通部沒有專業擔當，推給執行的警政署，有關民眾行的安全，像兒戲一般，以為訂定一個最禮遇行人的法規就可以讓行人地獄變成行人天堂，被民眾形容為白痴政策並不為過。