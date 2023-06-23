陳淑芳（左）與台北地院法官吳承學攜手推廣國民法官制度。（三立提供）

三立電視跟司法院攜手推出司法科普節目《全員國民法官中》，由於前面幾集是由黃子佼參與拍攝，他在爆出性騷風波後，司法院表示暫停與黃子佼的合作關係。近期邀來金馬獎影后陳淑芳參與其中5集演出，將在明日（23日）播出。

陳淑芳是第一次接觸國民法官議題，感覺責任重大也特別謹慎，原本擔心司法艱澀，台詞不好記，但節目主題都很貼近生活，像是台灣人都絕對有感的詐騙猖獗，其中一集就特別提醒「國民法官四不」：不會要求國民法官加入LINE群組、不會要求提供保證金、不會要求拿存摺或提款卡，更不會要求操作ATM。

透過演出腳本，陳淑芳也得知，年滿23歲都有機會擔任國民法官，唯獨體恤年長者，法律允許超過70歲的民眾婉拒擔任，但今年84歲的陳淑芳直呼，只要她體力許可，有機會被選上絕對會參與實現司法正義，也呼籲：「擔任國民法官是義務更是權利，透過不同的生活經驗與人生智慧，協助司法更好，需要大家多多支持。」

《全員國民法官中》每集2分鐘左右，每集解答一個國民法官制度的疑惑，從國民法官的資格、篩選機制、審判案件類型、準備與注意事項、基本任務與流程、審判時要做些什麼、國民法官的義務、權益等等，深入淺出帶領觀眾入門。

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