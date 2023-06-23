危險建築都更刻不容緩，為協助危險海砂屋或耐震能力不足的老舊建築物加速重建，新北市府推出「新北市危險建築物580專案計畫」，社區只要整合重建意願超過50％，就可啟動住都中心一條龍的輔導及評估作業，若最後更新重建意願高達80％，市府就會啟動公辦都更，由市府主導辦理後續招商及審議作業，公開透明，加速都更。

目前新北市工務局列管的危險建築約近百棟，社區若對自身社區有疑慮，只要經過50％住戶同意，即可申請免費鑑定，只要是危險建築就可參加580方案。

城鄉局長黃國峰表示，「天助自助者，自助人恆助之」，台灣位屬地震頻繁的區域，應更重視居住的安全性，只要社區願意團結整合重建，市府一定會全力協助。

黃國峰說，今年7月1日起「580專案計畫」正式上路，社區只要整合重建意願超過50％，就可啟動本市住都中心一條龍的輔導及評估作業，同時會結合都更大聯盟各公學會的專業技術能力，從一開始的房屋鑑定、初步評估說明等給予完整的專業協助。

當民眾了解更新程序及財政試算結果後，仍同意更新重建的意願高達80％，市府就主動啟動公辦都更，辦理後續招商及審議作業。

城鄉局說，安居樂業一直是市府施政核心，自2019年起推動都更三箭政策及多元都市更新政策，已累計核准案量達854件，對於危險海砂屋及耐震能力不足等危險建築物，更不遺餘力持續給予更多的資源協助，包括前端的海砂屋鑑定全額補助、新北市住都中心與都更推動師的輔導協助，乃至審議加速及重建各階段，均有相關協助措施及配套機制，都是為了加速提升市民居住安全。