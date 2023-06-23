台南觀光大使魚頭君絨毛布偶及雙面漁夫帽，7月1日起推出。（台南市觀旅局提供／曹婷婷台南傳真）

紅到國外的Q萌「魚頭君」新品問世！累計眾多粉絲的台南觀光大使、吉祥物魚頭君，出道即將邁入第5年，繼去年首度推出魚頭君絨毛娃娃草帽款周邊商品熱銷，最新周邊也將在7月1日上市，魚頭君絨毛布偶及雙面漁夫帽屆時將於虎頭埤風景區、水交社文化園區推出，數量有限，粉絲們千萬別錯過。

台南市觀光旅遊局指出，魚頭君出道以來，除了持續活躍於統一獅台南主場賽事應援，也不定時「游」到台南各飯店、景點、展館甚至外縣市，參加活動與大小朋友們相見歡，更肩負將台南旅遊好吃好玩情報資訊以及美食代表「虱目魚」宣傳到各地，努力達成黃偉哲市長交代的任務！

黃偉哲表示，魚頭君出現的場合總是為大小朋友帶來歡樂，是非常盡責的台南旅遊代言人，而且魚頭君周邊商品也在疫情期間搶先到日本秋田市，為台南持續做國際行銷。觀旅局代理局長林國華說，魚頭君目前除了有販售周邊外，也不定時在台南旅遊粉絲團有「魚頭君帶路」的旅遊電子報，主要介紹台南在地好吃好玩資訊，要帶大家認識市區外的觀光特色。

觀旅局去年首推魚頭君絨毛娃娃草帽款周邊商品，於統一獅主場商店限量優惠價499元，首波上架100隻魚頭君不到2天就銷售一空，不少粉絲朋友在魚頭君IG專屬粉專敲碗，詢問有無新款周邊商品？觀旅局今天宣布，粉絲引頸期盼多時的魚頭君新周邊商品，7月1日將問世，商品均一價599元，數量有限。此外，去年上市的魚頭君絨毛娃娃草帽款優惠價499元，也將持續至本月底，同樣在虎頭埤風景區以及水交社文化園區買得到。