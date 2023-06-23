台東南迴線上憑空出現1條活魚，台東熱心民眾謝藍保研判「這一定是端午家族聚餐，有掉落的村民請到396K認領」。（讀者謝藍保提供／蔡旻妤台東傳真）

台東南迴線上憑空出現1條活魚，台東熱心謝姓民眾拍照發文求認領，還進一步研判「這一定是端午家族聚餐，有掉落的村民請到396K認領」，幽默文筆引發廣大迴響，有人回復「太陽直曬烤魚，記得要翻面餒」，也有人說「快請鑑識專家來命案現場」。

台東謝姓民眾表示「台九線南迴段396K處有一尾台灣雕躺在路上。經本人驗明魚眼清明、魚腮鮮紅、魚身表面油亮。蒼蠅還未出現，研判是活體跳出剛剛停止呼吸。今天是端午節連假第一天，此魚位在金崙跟太麻里的山路上，往南邊路線，應該是金崙、賓茂、壢坵部落的村民在太麻里採買時在路上掉的」

謝姓民眾進一步指出，「因魚的鱗片跟魚肚腸未去除。按照部落料理習慣，是保持新鮮度要直接柴火鹽烤的。這一定是端午家族聚餐，有掉落的村民請到396K認領」

有民眾留言「趕快撿起來，會燙傷」、「太陽直曬烤魚，記得要翻面餒」「請廣播直系親屬持證明文件認領」，笑翻大批網友。

謝姓民眾受訪時表示，部落料理方式習慣直接鹽烤，因此不必特地刮除魚麟，不過得去除魚腸，並塞入蔥跟薑。他進一步說明，大家都相當關心那條魚的下落，最後是由太麻里鄉永記商號雜貨店認領。