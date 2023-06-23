探索鐵達尼號（Titanic）沉船的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）18日下水後失聯，美國海岸防衛隊官員22日證實，已經找到潛水器殘骸，艇上5人全部死亡，主因應是「災難性內爆」。而英國富豪布朗（Chris Brown）原定參加這次深海之旅，且已支付大約新台幣31萬元的訂金，但最後關頭卻打退堂鼓，也因此幸運逃過一劫，至於他為何臨時退出？原因也曝光了。

據《太陽報》報導，布朗是英國數位行銷大亨，2016年他和美國資深太空人艾德林（Buzz Aldrin）一起進行南極之旅，遇到了這次在泰坦號上罹難的英國億萬富翁哈定（Hamish Harding），兩人相識後，一起去維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）的私人小島內克島度假，在那裡他們約定好參加鐵達尼號沉船觀光行程。布朗透露，當時他和哈定喝開了，各自支付8萬英鎊（約新台幣316萬元）費用的10％，也就是8000英鎊（約新台幣31.6萬元）當做訂金。

Alman Arthur Loibl:



“2021 de 250 bin $ verip o denizaltı ile Titanik’e daldık.

Tam bir İntihar dalışıydı.

Denizaltı dökülüyordu. Güvenli değildi. Arızalar oldu. Çok şanslı olduğum için yaşıyorum. Şimdi denizaltıyı düşününce tüylerim ürperiyor.

Zaten bu işlere girişmek için… pic.twitter.com/yQ6tadwsW6 — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) June 21, 2023

布朗表示，「在潛水器開發期間，我是第一批報名參加海洋之門探險（OceanGate Expeditions）的人之一。」不過在接下來的幾年，他經常被告知泰坦號在下潛深度測試中遭遇了麻煩。此外，他得知泰坦號所使用的技術和材料可能有偷工減料的狀況，再加上他看到泰坦號竟然是以羅技的電玩控制器來操作，最終決定退出這項深海旅遊計畫。

富豪克里斯·布朗詳細解釋他退出泰坦尼克號的原因。(影片來源/LeBatard Show YT)

布朗表示，他對於哈定在「泰坦號」遇難一事相當沮喪，「他是一個非常容易相處的人」，但他肯定的是，「哈定不是那種會驚慌的人。他會非常冷靜，並通過他巨大的大腦處理計劃、計劃和想法。」，並堅信「他會對潛艇中的其他人產生平靜的影響，並給他們帶來希望。」